35M worker babakunahan sa pinasimpleng A4 priority group

Dumami ang mga manggagawang mababakunahan kontra COVID-19 matapos gawing simple ang A4 category o essential workers group, ayon sa National Economic and Development Authority (NEDA).

Sa pahayag, sinabi ng NEDA na sa unang bugso ng pagbabakuna sa “expanded A4 group” ay magpopokus sa humigit-kumulang 13 milyong dagdag na manggagawa sa NCR+8 dahil karamihan ng COVID-19 case sa bansa ay nasa naturang mga lugar.

“Another 22.5 million workers will subsequently be included from areas outside NCR+8, bringing the total estimate to 35.5 million,” dagdag ng NEDA.

Noong Biyernes inanunsiyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque na pinasimple ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang A4 category para mapasama ang lahat ng manggagawa mula sa gobyerno at pribadong sektor, informal sector worker at iyong nagtatrabaho sa mga pribadong bahay. (Issa Santiago)