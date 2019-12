35K Aeta, farmer sinipa ng BCDA-Dizon

MAY pananagutan si Bases Conversion Development Authority (BCDA) President and Chief Executive Office Vince Dizon dahil sa ginawa diumano nitong pagpapalayas sa Capas, Tarlac para bigyang-daan sa pagtatayo ng New Clark City, ayon kay Senador Risa Hontiveros.

“Pinagmalaki natin ang mga katutubong kultura sa opening ng SEA Games sa New Clark City pero tinatanggalan naman natin sila ng lupa at kabuhayan,” pahayag ni Hontiveros.

Kahapon, naghain si Hontiveros ng reso­lusyon na humihiling sa Senate committee on cultural communities na imbestigahan ang ginawang pagpapalayas sa mga katutubong Aeta sa nasabing lugar.

Tinatayang 15,000 lokal na magsasaka at 20,000 Aeta ang sinasabing naapektuhan ng ginawang NCC Development Project sa ilalim ng BCDA.

“Development should not come at the expense of the rights and welfare of indigenous communities and of the environment,” sabi ni Hontiveros

“Hindi tunay ang pag-unlad kung may paglabag ito sa karapatan ng mga katutubo at ng kalikasan,” dagdag pa nito.

Noong Nobyembre, isang eviction notice ang pinadala ng BCDA sa pamilya ng mga Aeta sa Brgy. Arunguren, Capas, Tarlac para sa konstruksiyon ng kalsada na kokonekta sa Clark International Airport sa NCC.

Subalit giit ni Hontiveros, labag umano iyon sa batas dahil protektado aniya ng Republic Act 8371 o Indigenous People’s Right Act (IPRA) ang nasabing lugar ng mga Aeta.

Bagama’t sinasabi ng BCDA na walang ‘ancestral domain’ sa lugar, sigurado umanong mahihirapan silang makakuha ng opisyal na dokumento ng kanilang ancestral land.

“The difficulty of obtaining official documents to prove ownership has impeded the capacity of our indigenous people to protect their lands,” sabi ni Hontiveros.

“This is a failure of the bureaucracy and not of IP communities,” dagdag nito.

Nakasaad din sa resolusyon na nag-apply ang mga Aeta na Certificate of Ancestral Doman Titles o CADT noong 1999, 2014 at 2019 para sa 18,000 ektaryang lupa sa Capas.

Giit ng BCDA, sinunod naman ang due process sa pamamagitan ng pagkonsulta sa Capas local government at nag-alok sila ng financial assistance package na P300,000 kada ektarta o P30 kada square meter.

Subalit giit ni Hontiveros, hindi sapat ang financial compensation ng mga katutubong Aeta.

“We need to understand that it is not just homes and livelihood that are being taken away from them. For IP communities, their cultural identity is tied to their lands,” paliwanag ni Hontiveros.

“Ang lupa nila, extension ng pagkatao nila ‘yan at hindi lang basta-basta kinukuha at binabayaran,” sambit pa nito.

Nilinaw naman ng Sandugo, ang grupong tumutulong sa mga katutubo, na umaabot sa 64,000 ang pinalalayas ng BCDA sa proyekto.

“Estimated 42,000 individuals from aeta communities and 12,000 individuals from peasant families and data namin. Based sa census ng nakatira dun,” saad ni Aya Santos ng Sandugo. (Dindo Matining)