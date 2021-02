34 wanted, 3 drug suspek nalambat sa Eastern Visayas

Himas rehas ang 34 wanted person at tatlong drug suspeck nang malambat ng Eastern Visayas Police

Nasa 34 na wanted person at tatlong drug suspek ang nalambat ng Eastern Visayas (Region 8) police sa kanilang pinaigting na kampanya kontra kriminalidad sa loob ng 24 oras ayon sa ulat ng Philippine National Police (PNP) kahapon.

Batay sa ulat, kabilang sa 34 na nalambat na wanted person nahuli ang mga most wanted na akilalang sina Arnold Tambole, 26, top 2 Provincial most wanted ng Southern Leyte sa kasong rape; Alfredo Jarito Surio, 45, number 9 Provincial most wanted person ng Northern Samar sa kasong murder, at Eric Bacurio Saronias, 27, number 8 most wanted person ng Catarman, Northern Samar sa kasong carnapping.

Tatlo naman ang nadakip sa kampanya kontra iligal na droga na nakilalang sina Jose Alvin Sumayo Gaviola, 29, ng Maasin Southern Leyte; Jeffrey Reyes Salazar, 41, ng Calbayog City, Samar, at Marcelino Villazor Lawa, 50, nakuha sa mga ito ang walong medium sachet. (Edwin Balasa)