34 nagpasiklaban sa unang ‘Lakan at Lakambini ng San Roque 2022’

Sa kauna-unahang pagkakataon ginanap ang koronasyon ng “Lakan at Lakambini ng San Roque 2022” nitong Sabado Abril 23, 2022 sa Baragay Hall Basketball Court ng Tabang, Plaridel, Bulacan.

Ito ay pinangunahan ni Miss Globe International 2017 Inna Patricia Gita-Inductivo na Hermana Mayor sa Barrio Fiesta ng Barangay Tabang.

Katuwang ng Hermana Mayor ang mga miyembro ng kanilang organisasyon na sina Harvey Inductivo, Mark Louie Bronilla, Ara Andus, Maria Anghelica Almazan, Ahron Berboso, Alex Alipio, Benjie Bernardino, at Roniel De Guzman.

Masusing pinili ang mga kalahok sa Lakan at Lakambini sa idinaos na screening hanggang sa araw ng koronasyon ng naturang patimpalak. Mula sa 17 kalalakihan at 17 kababaihang sumali, pinalad na masungkit nina Drei Arias ng Malolos at Khryss Go ng Hagonoy ang titulo bilang kauna-unahang Lakan at Lakambini ng San Roque. (Shiro Diño)