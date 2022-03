33M bakunado wanted sa booster shot

Inanunsiyo ng Department of Health (DOH) na may 33 milyon Pinoy pa na dapat mabigyan ng booster shot ang hindi pa natuturukan.

Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, nasa 11.8 milyon lamang sa 45 milyong Pilipino na nakakumpleto na ng 2 doses ang nakatanggap lamang ng karagdagang COVID-19 vaccine jab.

“Our eligible population for our booster shot is about 45 million. That would be less the pediatric population and the adolescents. So we have about 33 million still to receive their booster shots who are already eligible,” ani Vergeire.

Nabatid na nagsagawa ang DOH ng “small studies or surveys” para alamin kung bakit hindi nagpapa-booster ang mga fully vaccinated na.

Sinabi ng DOH na may mga tao na nag-iisip na tama na ang dalawang doses ng COVID-19 vaccine at dahil na rin sa natural immunity nakuha sa coronavirus infection.

Gayunman, gustong ipaalam ni Vergeire na humihina katagalan ang immunity kaya inaalok ang booster shot. (Juliet de Loza-Cudia)