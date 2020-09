33K anak ng mga OFW libre sa kolehiyo

Tutulungan ng gobyerno ang mga anak ng Overseas Filipino Workers (OFWs) na makapag-enrol sa kolehiyo ngayong pasukan para makapagpatuloy sa pag-aaral.

Sa kanyang mensahe sa bayan nitong Lunes ng gabi, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na mayroong programa ang gobyerno para tulungan ang mga OFW na nawalan ng trabaho o kaya ay namatay dahil sa COVID-19 para makapagpatuloy sa kolehiyo ang kanilang mga anak.

Ang tulong aniya ay one-time grant ng P30,000 para makapag-enroll sa state universities and colleges.

Naglaan aniya ang gobyerbo ng isang bilyong piso para sa programa na inaasahang pakikinabangan ng 33,000 na mga anak ng kuwalipikadong OFWS.

Ito ay pangangasiwaan ng Commission on Higher Education (CHED) at United Financial Assistance System for Tertiary Education o UniFAST sa pakikipagtulungan ng Department of Labor and Employment (DOLE). (Aileen Taliping)