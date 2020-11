33 tulak dinampot sa Cavite

Himas rehas ang 33 mga hinihinalang mga drug pusher na binitbit ng Cavite Police sa isinagawang magdamang buy-bust operation sa magkakahiwalay na lugar sa probinsya.

Sa ulat ng Cavite Police Provincial Office (CPPO), isinagawa ang buy-bust operation sa pagitan ng alas-11:00 kamakalawa ng umaga hanggang alas-2:00 kahapon ng madaling-araw. Sa nasabing oprerasyon, nanguna sa may pinakamaraming nahuli ang Imus City, Cavite City at Tanza na may tig-6; sumunod ang Dasmariñas City, 4; habang tatlo naman sa Gen Trias City; tig-2 sa Bacoor City at GMA; at tig-1 ang Alfonso, Tagaytay City, Amadeo at Indang.

Ang mga naarestong suspek na kasalukuyang nakakulong sa Cavite Custodial Center ay mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. (Gene Adsuara)