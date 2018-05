33 patay, 26 sugatan sa Barangay at SK polls — PNP

Umaabot na sa 33 ang namatay habang 26 ang sugatan sa kasagsagan ng kampanya ng Barangay at Sangguniang Kabataan (SK) election ayon sa Philippine National Police (PNP) kahapon.

Ayon kay PNP chief Director General Oscar Albayalde, ang nasabing bilang nang nasawi at sugatan na may kinalaman sa eleksyon ay mula sa 42 insidente sa iba’t ibang lugar sa bansa si­mula Abril 14 hanggang alas-8:30 ng umaga kahapon Mayo 14.

“Confirmed na election related incidents yung 7 but itong mga incidents na ito since they happened during the election period they are all suspected election related violent incidents unless otherwise

proven”, pahayag ni Albayalde sa press brie­fing kahapon sa Camp Crame.

Base sa talaan ng National Election Monitoring and Action Center (NEMAC) sa Camp Crame, 18 sa mga napatay ay pawang mga incumbent barangay officials, 4 ay mga kandidato , 3 ay dating mga government officials, 2 supporters at 6 ang mga sibilyan.

Kasama na sa listahan ang pagpatay kay dating La Union Representative Eufranio Eriguel at ang kanyang dalawang bodyguards sa bayan ng Agoo gayundin ang bigong pananamabang kay Daanbantayan, Cebu Mayor Vicente Loot at ang kanyang drayber na parehong sugatan.

Ayon naman kay Albayalde, ang nasabing bilang ay mas mababa kumpara sa 109 na biktima noong 2013 election subalit inaasahan pa ng pulisya na tataas ang bilang nito dahil may 7 araw pa bago matapos ang election period.