315K stranded OFW sa Metro Manila nakauwi na sa probinsya

Kabuuan nang 315,299 OFW na na-stranded sa Metro Manila dahil sa lockdown ang nakabalik na sa kani-kanilang lalawigan.

Sa pamamagitan iyon ng “Hatid-Tulong Program” ng gobyerno.

“In response to the call of President Rodrigo Roa Duterte to send our OFWs back to their provinces, the Department of Transportation (DOTr) joins the National Task Force for COVID-19, and concerned government agencies, in establishing the Hatid-Tulong Program,” anang DOTr sa isang Facebook post.

95,783 OFW ang ibiniyahe sa sasakyan mula Parañaque Integrated Terminal Exchange habang 161,432 ang inihatid sa pamamagitan ng eroplano mula Ninoy Aquino International Airport Terminal 2.

Samantala, 58,084 OFW naman ang hinatid sa pamamagitan ng barko mula Manila North Harbor. (IS)