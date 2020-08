31 sabit sa PhilHealth scam

Isusumite na ng Presidential Anti-Corruption Commission (PACC) ang report sa kanilang imbestigasyon sa korapsyon sa Philippine Health Insurance (PhilHealth).

“ This will be formally submitted on Monday (Pangulong Rodrigo Duterte). Tapos na ang report namin. Ang partial pa lang nai-submit namin ‘yong recommendation , ‘yong findings namin tungkol doon sa mga taong na involve,” pahayag ni PACC Commissioner Grego Belgica sa Laging Handa Press briefing nitong Sabado.

Ayon kay Belgica aabot sa 31 ang nasa listahan ng mga sangkot sa anomalya sa PhilHealth base sa kanilang imbestigasyon at inaasahang madadagdagan pa ito.

“Marami na kami naisumite siguro sa listahan namin mga 30, mahigit 30 or 31 pero kulang pa po yon kasi depende po yon sa mga na-commit na acts. When we start further investigations masisilip naming lahat ng regions. So we have cases in point in Luzon, Visayas and Mindanao pare-parehas ang cases,” paliwanag pa ng PACC official.

Natukoy na rin aniya ng PACC ang mga butas kaya nangyayari ang anomalya.

“ We have identified the officials na maaaring masangkot dito, positions na vulnerable for these kinds of corruption. And also `yong tiningnan na rin namin ang mga misdoings ng mga officials na dapat ginagawa subalit `di ginagawa. So I don’t want to preempt the investigation and the decision of the President. Basta ito po ay ilalatag namin, wala pong kulang, solely his decision,”sabi pa ni Belgica.

Listahan at rekomendasyon lamang ayon kay Belgica ang isusumite nila sa Pangulo.

Sa sandaling maibigay na ang report sa Pangulo ay doon pa lamang aniya nila ito ilalabas sa publiko.

Sinabi rin ni Belgica na ang sistema ng Philhealth ay napakahirap at parang paulit-ulit kaya hindi natitigil ang corruption.

“Kasi basically insurance fraud. May sources. Sa system merong mga tao access easily sa print out documents, print documents and then get cleansed. Maraming nakinabang meron kaming specific cases na hawak to validate and to prove our theory and recommendation kung ano po ang dapat baguhin sa sistema,” ayon pa kay Belgica. (Juliet de Loza-Cudia)