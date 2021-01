31 drug pusher nalambat sa Cavite

Umabot sa tatlumpo’t isa na hinihinalang mga tulak ang dinampot ng Cavite Police sa isinagawang buy bust operation sa magkakahiwalay na lugar sa Cavite.

Sa ulat, sa pagitan ng alas-12:30 kamakalawa ng umaga hanggang alas-2:30 kahapon ng madaling-araw nang isinagawa ang buy bust operation sa anim na Lungsod at tatlong bayan.

Nanguna sa listahan ng may pinakamaraming tulak na dinampot ang bayan ng Tanza na may 7; sumunod ang General Mariano Alvarez (6); Gen Trias City (5); Imus City (4); tig-3 ang Cavite City at Bacoor City; at tig-1 ang Trece Martires City at Maragondon. (Gene Adsuara)