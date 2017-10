30k materyales sa kada pamilya nasunugan ipinamudmod

Nagkaloob ng halagang P30,000 halaga ng materyales si Manila Mayor Joseph Estrada sa kada pamilyangnawalan ng tirahan sa naganap na sunog sa San Andres Bukid nitong nakaraang buwan.

Nabatid na umabot sa may P2.1-milyong halaga ng mga construction materials tulad ng mga kahoy at pako na magagamit ng mga residente sa pagtatayong muli ng kanilang nasirang tahanan ang ipinagkaloob sa kanila ng alkalde matapos na bumisita kahapon.

“I know how you feel,” pahayag ni Estrada sa mga nasunugang residente ng Barangay 770, Zone 84 sa District 5.

“We have been thinking about how we will be able to help you out, how you will be able to lift yourselves up again (after the fire). “We have always been here. We have not forgotten you,” sambit pa ng alkalde.

Sinabi ni Barangay Chairman Lourdes Delgado na umabot sa 71 pamilya ang naapektuhan ng sunog na naganap noong Setyembre 5.

Umabot sa 50 kabahayan ang natupok sa naturang sunog, dagdag pa ni Delgado at idineklara ng Sangguniang Panglungsod ang state of calamity sa Barangay 770, Zone 84.

Matatandaan na nitong nakalipas na buwan , binisita rin ni Estrada ang Barangay 704, Zone 77 sa Adriatico, na nasa District 5 din, upang personal na mamigay ng mga construction materials sa unang grupo ng 102 pamilya na nasunugan din noong Agosto 18.

Ang sunog sa Adriatico ay tumupok ng 125 bahay sa kahabaan ng Camia Street at nakaapekto sa 125 pamilya. Umabot sa P2.7 milyon ang halaga ng ari-arian na natupok. Namatay naman ang dalawang residente na kinilalang sina Abelardo Salonga, 79, at ang kanyang anak na si Jimmy, 47.

Nailagay din sa state of calamity ang nasabing barangay.