300K PH COVID case namumuro sa Mayo – WHO

Hindi malayong umakyat sa 300,000 ang kaso ng COVID-19 sa kalagitnaan ng Mayo kung patuloy ang pagbaba ng mga hindi sumusunod sa minimum public health standards.

Ito ang ibinabala sa Laging Handa public briefing ni World Health Organization (WHO) Country Representative Dr. Rajendra Yadav bilang pag-sang-ayon sa inilabas na pagtaya kung patuloy ang pagbaba ng compliance sa pag-iingat ng mga Pilipino laban sa virus.

Ayon kay Yadav, napansin nila ang bahagyang hindi pagsunod sa pag-iingat ng mga tao kaya hindi dapat na maging kampante ang publiko.

“We have to prove those numbers wrong. That’s the challenge to be faced. If we relax our guards, if we relax our defenses, then yes, its possible to get those numbers,” ani Yadav.

Sa South Korea aniya na kalahati lamang ng populasyon ng Pilipinas ay sumirit sa 600,000 ang kaso ng COVID-19 na posibleng mangyari rin sa bansa kung patuloy na magpasaway ang ilang mamamayan sa pagsunod sa public minimum health standards. (Aileen Taliping)