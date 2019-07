300 SAF pinadala sa Negros Oriental

Dahil sa mga patayan:

MAHIGIT 300 miyembro ng Special Action Force (SAF) ang pinadala ng Philippine National Police (PNP) sa lalawigan ng Negros para makatulong sa lokal na pulisya at sundalo dahil sa luma­lalang patayan na gawa diumano ng mga kasapi ng New People’s Army (NPA) partikular sa Neg­ros Oriental.

Ayon kay PNP chief General Oscar Albayalde, nakakaalarma ang sunod-sunod na pata­yan sa lugar kaya patuloy nilang iniimbestiga­han ang mga ito.

Sabi pa ni Albayalde, patuloy ang ginagawang hot pursuit operation ng pulisya kasama ang mga sundalo para sa agarang pagdakip sa mga miyembro ng NPA na suspek sa pagpatay sa apat na pulis sa Ayungon, Negros Oriental noong Hulyo 18 nang hapon.

Dagdag pa ng opisyal na tinorture muna bago pinatay ang mga nabatid na pulis base na rin sa ulat ng pulisya.

May mga posiblidad din ayon pa kay Albayalde na isinasakripisyo rin ng mga NPA na patayin ang ibang kasamahan at ibintang sa pulis at militar ang patayang nagaganap sa probinsya.

“There is also a scheme on the part of the CPP-NPA where they sacrifice their own para ito naman it will see na makikita natin na they are again blaming the government forces for alleged human rights violation saka itong mga patayan na ito always tinuturo ‘yung ating government forces,” saad pa ni Alba­yalde. (Edwin Balasa)