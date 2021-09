30 tulak dinakma sa Cavite

Timbog ang 30 katao sa magkakahiwalay na buy-bust operation sa Cavite nitong Sabado ng madaling-araw.

Sa ulat ng Cavite Police Provincial Police Office, isinagawa ang buy bust operation simula alas-sais ng gabi noong Biyernes hanggang ala-una ng madaling-araw ng Sabado sa limang lungsod at pitong bayan sa Cavite.

Nanguna sa listahan ng may pinakamaraming tulak na naaresto ang Bacoor City at Tanza na tig-limang suspek, sumunod ang Dasmarinas City at General Mariano Alvarez na may tig-apat na suspek; tatlo sa Cavite City, tig-dalawa sa Tagaytay City at Naic, at tig-iisa naman sa Indang, Carmona, Indang at Silang o kabuuan na 30 ang nasakote.

Dalawa sa mga nalambat ay babae na mula sa Naic.

Nakasamsam umano ng nasa anim na gramo ng shabu na may street value na P40,800. (Gene Adsuara)