30 Pulis yari sa ‘Bloody Sunday’

Tatlumpong pulis ang nahaharap sa kasong murder sa korte dahil sa naganap na tinaguriang “Bloody Sunday” massacre sa magkakahiwalay na police operation nitong Mayo ng nakaraang taon sa Calabarzon.

Ayon kay Justice Undersecretary Brigido Dulay, ang mga pulis na kinasuhan ay kaugnay sa pagkamatay ni Labor leader Manny Asuncion at fisherfolk leaders Chai Lemita-Evangelista at Ariel Evangelista.

“There are other victims supposedly involved dun sa (in the) ‘Bloody Sunday’ but their cases are still pending investigation by our special investigation team. We are waiting for final resolution of those cases whether appropriate complaints will be filed,” ani Dulay kung saan patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng DOJ.

Ayon kay Dulay, ang ilan namang insidente ay walang kaugnayan sa imbestigasyon ng AO 35 Special Investigation Team.

Ang AO 35 inter-agency task force ay nag-iimbestiga sa extrajudicial killings, enforced disappearances, torture at iba pang grave human rights violations na kinasasangkutan ng mga aktibista at rights defenders.

Siniguro naman ng Philippine National Police (PNP) na pag-aaralan nila at tutulungan ang mga nasangkot nilang tauhan na nadawit habang ginagawa lamang ng mga ito ang kanilang tungkulin.

Sa press briefing kahapon, sinabi ng PNP chief General Rodolfo Azurin Jr., na nalulungkot siya sa mga isinampang kaso laban sa mga pulis na kasama sa nasabing operasyon.

“Right now we have 30 police officers being charged of a crime they have committed in performing their jobs. Yun po yung Bloody Sunday na tinagurian and we are now accounting these police officers kasi kailangan po natin sila tulungan because to my mind, they were just performing their roles as police officers so hindi po natin alam kung ano po yung nakita doon na kailangan po silang file-an ng kaso,” pahayag ni Azurin sa isinagawang press briefing sa Camp Crame kahapon.

Matatandaang nitong Mayo 7, 2021 ay siyam ang napatay kabilang ang mga aktibistang sina Ariel Evangelista at asawang si Anna Marie habang anim ang naaresto sa ibat-ibang lugar sa Calabarzon sa isinagawang crackdown ng kapulisan laban sa mga umanoy mga miyembro ng makakaliwang grupo.

Samantala sinabi naman ni Azurin na walang planong baguhin ng PNP ang estratehiya sa kanilang operasyon.

“Wala ho siguro tayong babaguhin. Hindi natin sinasabi na mali yung ginagawa ng ibang kapulisan po natin kasi ang very basic po diyan kapag ang kriminal ay lumaban, very basic naman po siguro yun na tatanggapin na lang ba ng ating mga pulis yung mga bala? Definitely they also have to defend themselves,” saad pa ni Azurin. (Edwin Balasa/Juliet de Loza-Cudia)