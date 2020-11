30 congressman, na-eskalera sa P1-B

Kung tatakbo mga tropapips sa mas mataas na posisyon si Senador Ping Lacson sa 2022, dapat na niyang isipin ngayon pa lang na maraming kongresista ang imbiyerna sa kaniya dahil sa ginagawa niyang pagbisto sa umano’y patong-patong na patong sa alokasyon ng pondo sa bawat distrito sa 2021 national budget.

Kung totoo ang mga ibinubunyag ng senador tungkol sa umano’y 220 distrito ang nilagyan ng bilyong-bilyong pondo [na siguro ay para sa infra projects] aba’y lumalabas na napakaraming pera talaga ng gobyerno kahit pa nagkaroon ng pandemic.

Sabi ng senador na kilalang tagabisto ng mga isinisingit na alokasyon ng mga kongresista sa taunang budget, ang 220 distrito eh nilagyan daw ng alokasyon na mula P1 bilyon at ang pinakamalaki ay umabot sa mahigit P15 bilyon. Sino kaya ang pinagpalang kongresistang ito?

Sa ngayon mga tropapips, nasa 300 ang mga kongresista. Kinabibilangan ito ng mahigit 250 na may distrito [gaya ng sinasabi ni Lacson] at ang natitirang iba pa ay mga partylist representantives.

Hindi lang natin alam kung kasama sa sinasabing may tig-P1 bilyon pataas na alokasyon ang mga partylist solon na kumakatawan sa iba’t ibang sektor ng lipunan. Bagaman puwede rin naman silang humirit ng mga alokasyon ng infra projects kung may maiisip sila gaya ng mga class room o health center.

Pero kung para lang talaga sa mga district congressman ang ibinisto ni Lacson na tig-P1 bilyon pataas na alokasyon, aba’y mayroon lumalabas na nasa 30 district congressmen ang na-iskupan sa malakihang pondo.

Kung tutuusin, noon pa man eh may tinatawag na “uniform” o pare-parehong alokasyon ng pondo sa mga kongresista na dating sikat sa tawag na “pork barrel” fund. Kung hindi tayo nagkakamali, noon ay nasa P60 million ang pork barrel na hinahati sa tinatawag na “hard” projects [infra] at “soft” projects [kahit anong hindi infra].

But wait there’s more mga tropapips, kung mahusay sa pagsilip ang isang mambabatas at magaling siyang mambraso, este makiusap sa mga department secretary, aba’y puwede siyang madagdagan ng pondo para sa proyekto na kung tawagin naman eh “insertion.”

Sa deliberasyon ng 2020 budget noong nakaraang taon, ibinisto ni Lacson na tig-P160 milyon at hindi lang P60 milyon ang “pork” ng mga kongresista. Kaya naman nalulula ang mga senador sa lumalabas na numero sa ipinadalang kopya ng Kamara sa Senado na umaabot sa mahigit P1 bilyon pataas ang alokasyon sa bawat distrito.

At kung dati eh nagisa sina dating Speaker Alan Peter Cayetano at ang kaniyang mga tropa na lumalabas daw na mayroong malalaking alokasyon sa 2021 budget, ngayon pumalit na ang liderato ni Speaker Lord Alan Velasco, lumilitaw naman na nabawasan ang pondo ng mga tropa ni Cayetano, at nadagdagan naman daw ang mga tropa ng bagong liderato.

Hindi naman masama kung magkaroon ng naglalakihang pondo ang mga kongresista kung talaga bang kailangan ng kanilang mga kababayan. Pero ngayong may pandemic at panay ang utang ng gobyerno para huwag kumalat ang COVID-19, mapagaling ang mga tinamaan ng COVID-19 at makabili ng bakuna para sa COVID-19, mapapatanong ka kung ano ba ang dapat unahin.

Bukod kasi sa pandemic, aba’y nakita naman natin ang pinsalang idinulot ng mga bagyo sa maraming lalawigan na kailangan makabangon at maprotektahan na sa mga matinding pagbaha.

Malamang mapapaiyak na lang sa inis ang mga taong umiikot ang tumbong sa kakahanap ng perang ipambabayad nila sa ospital para sa kaanak nilang maysakit, samantalang bilyon-bilyon piso ang pinag-uusapan ng mga mambabatas. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”