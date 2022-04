3 wanted timbog sa Maynila

NADIIN ang tatlong indibidwal na wanted sa magkakaibang kaso matapos maberipika na sila ay may mga nakabinbing warrant of arrest kamakalawa habang nakakulong sa Sta. Ana Police Station, Maynila.

Nalaman sa Manila Police District-Police Station 5, alas-4:15 ng hapon nang ihain ang warrant of arrest para sa kasong Theft laban kay Adrian Baltazar, 29, habang nakakulong siya sa Sta. Ana Police Station Custodial facility.

Gayundin, ang warrant of arrest laban kay Marvin Labanda, 23, na nahaharap naman sa kasong Attempted Homicide at ang warrant of arrest para sa kasong paglabag sa RA 9165 (Illegal drugs) laban kay Jennifer Hamor, 49.

Nabatid na unang naaresto ang mga suspek sa ibang kaso at pare-parehong bumagsak sa naturang kulungan.

Sa isinagawang beripikasyon sa kanilang mga record, nalaman na may iba pa silang mga kaso at mayroon ng warrant of arrest.

Ibabalik ng pulisya ang mga warrant sa korte para sa commitment order. (Juliet de Loza-Cudia)