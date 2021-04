3 ventilator na gawang Pinoy susuporta sa pandemic war

Ibinahagi ni Department of Science and Technology (DOST) Secretary Fortunato de la Peña na tatlong grupo sa bansa ang nakagawa na ng ventilator na makatutulong sa mga pasyente ng COVID-19.

Kabilang umano rito ang Technological Institute of the Philippines (TIP) at Don Bosco Technical College.

“Meron po kaming magandang balita, mahal na Pangulo natatandaan nyo nung dati sabi nyo bibigyan nyo ng reward ang local ventilators. Kami ay nagsuporta ng apat na grupo , tatlo yung fully supported namin at ngayon po ang isa actually babanggitin, yung grupo ng technological Institute of the Philippines (TIP) ay nakabuo na po ng local ventilator at nakapasa na rin sa third party certification,” saad ng kalihim.

Matatandaan na noong 2020, nag-alok si Pangulong Rodrigo Duterte ng P20 milyong reward sa kahit sinong Pilipino na makaiimbento ng respirator.

Paliwanag ni De la Peña, ite-test na sa mga ospital ang kaidad ng respirator na ginawa ng TIP.

“Syempre kailangang magproduce kami nang mas marami para masubukan na yung local ventilator,” aniya pa.