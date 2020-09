3 umabandona sa PWD na lola kalaboso

Inaresto ng Manila Police District-Special Mayor’s Reaction Team (SMaRT) ang tatlong katao kabilang ang pamangkin ng 76-anyos matandang babae na pasimuno sa pag-abandona sa kanya sa ilalim ng tunnel ng Mc Arthur bridge sa Sta. Cruz, Maynila.

Iprinisinta kay Mayor Isko Moreno, sina Rogelio Espino, 53, tricycle driver; Emerita Decillo, 60, sampaguita vendor; at Ephraim Tan Yap, 51, pamangkin ng biktimang si Fulgencia Tan, person with disability taga-Wellington Building, Norberto St., Binindo.

Inamin ni Decillo sa alkalde na iniwan niya sa lugar ang biktima dahil desperado na umano siya nang hindi sila tinanggap sa Missionary of Charity na paglalagakan sana nila sa matanda.

Nalaman naman kay Yap na tatlong linggo nang naka-confine ang kanyang tiyahin sa Metropolitan Medical Center at napunta sa kanya ang responsibilidad sa matanda noong mamatay ang asawa nito.

Nilapitan umano niya si Decillo at nagpatulong na dalhin sa Missionary of Charity ang kanyang senior citizen. Binigyan nito ito P1,500 para makabili ng pangangailangan ng kanyang tiyahin.

“Lumapit po ako kay Emie, pagtapos po noon pumunta kaming barangay para sa certification na inaabandona ko na ang auntie ko. Kaya humingi po ako ng tulong para maipadala siya sa mga center,” ayon kay Yap.

Sinabi ni SMaRT chief PMaj Rosalino Ibay na sasampahan ng kasong paglabag sa Article 275 ng Revised Penal Code o Abandonment of Persons in Danger and Abandonment of One’s own Victim ang mga suspek. (Juliet de Loza-Cudia)