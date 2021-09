3 turok kontra COVID giniit sa US

Naniniwala ang ilang Health expert sa US na kailangang tatlong beses maturukan ng COVID-19 vaccine para maprotektahan nang husto laban sa virus.

Ayon kay US National Institute of Allergy and Infectious Diseases Director Dr. Anthony Fauci, sa gitna ng COVID-19 surge na nakakaapekto sa maraming buhay ng naninirahan sa USmga Amerikano at sa iba pang mga bansa, kinakailangan ng tatlong doses ng vaccine.

Ibinase ito ni Fauci sa Israeli-based studies na nagpapakita ng pagbaba ng infections sa mga taong nakakuha ng third dose o booster shot.

Sa kabila ng kanyang hirit, sinabi ni Fauci na ipinauubaya na lang niya ito sa US Food and Drug Administration upang silang magpasya kung kinakailangang isalang sa third dose ang mga Amerikanong magpapabakuna laban sa kumakalat na virus.