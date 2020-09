3 tulak timbog sa Malate

Arestado ang tatlong babae sa buy-bust operatio sa Malate, Maynila kamakalawa ng gabi.

Nadakma sa kahabaan ng MH Del Pilar St., sa Malate, ang target ng operasyon na si Enmarie Velasco, 31, ng Judge P. Ramos St., Ternate Cavite. Naaresto rin ang mga kasabwat nitong sina Verna Burgos, 42 , ng Victory Avenue Tatalon Quezon City at Blaveth Garcia, 42, ng Gouquilay, Pasay City.

Sa ulat ng pulisya, alas-9:45 ng gabi, nang isagawa ang buy-bust sa M.H. Del Pilar St., Malate. Nabatid na dumayo lamang sa lugar ang tatlo nang makipagtransaksyon sa pulisya na ang isa ay nagpanggap na poseur buyer.

Nakuha sa kanila ang 2 piraso ng P100 marked money at dito na nila nakumpiska ang 5 pirasong nasa plastic sachet na hinihinalang shabu; na may timbang na 1 hanggang 2 gramo at may street value na P13,600.

Sinampahan ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act ang mga suspek sa Manila Prosecutor Office. (Juliet de Loza-Cudia)