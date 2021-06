3 tsinuging Lumad, giniit na NPA ng AFP

GINIIT ng Armed Forces of the Philippines na lehitimo ang operasyon nila sa Surigao del Sur at giniit na ang tatlong miyembro ng Manobo tribe na napatay sa bakbakan ay miyembro ng New People’s Army.

Sinabi ni AFP spokesperson Maj. Gen. Edgard Arevalo na malinaw na pilit na iniiba ng mga rebelde ang balita para makaganti at pilit ibangon ang imahe kasunod ng pagpatay sa football player na si Kieth Absalon at kanyang pinsan.

“This is a legitimate military operation. The persons who died in this engagement were members of NPA and firearms were recovered from their possession,” diin nito. (Kiko Cueto)