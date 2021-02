3 strike policy vs pasaway sa RFID ikakasa

Plano ng Tollway Regulatory Board (TRB) na ipatupad ang 3 strike policy laban sa mga motoristang aabusuhin ang cashless collection.

Sa pagdinig ng House committee on transportation, sinabi ni Department of Transportation (DOTr) Undersecretary Garry de Guzman na maaring sa susunod na dalawang linggo na ipapatupad ang naturang polisiya.

“Hindi pa po sinisumulan. Kailangan magkaroon muna ng information dissemination. Ang target po namin diyan is two weeks from now, mga February 22,” ayon kay De Guzman.

Ang hakbang na ito ng TRB ay matapos na lumitaw umano kanilang data na maraming radio-frequency identification (RFID) user ang pumapasok na walang load sa gitna na rin ng pagpapaliban ng implementasyon ng cashless payment sa mga tollway.

Sa ilalim ng 3 strike policy, para sa first offense, paalala muna ang gagawin sa mga motorist na mag-reload para sa RFID lane. Sa second offense, bibigyan ng babala ang driver at sa third offense, pagmumultahin na ito.

“Sinisigurado natin na we will be fair to the motorists that before we implement the three-strike policy, that we should be able to be convinced that the operators are ready also,” dagdag pa ni De Guzman. (Eralyn Prado)