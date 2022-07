3 senador kinalampag sa ‘kalat’ ng PH squad

PINUKAW ng isang Facebook page na Gilas Pilipinas Army ang atensyon ng mga senador na sina Sonny Angara, Bong Go at Joel Viillanueva na gawan ng paraan na maiwasan ang nakakadismayang pagtatapos ng National Team sa 2022 FIBA Asia Cup.

Sa isang post sa nasabing FB page, tinawag ang atensiyon ng tatlong senador at sinabing iligpit ang kalat ng Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) at PBA.

“Asan na ‘yung mga senador na nakikiGilas dati? Bong Go, Angara at Villanueva? Pakiligpit po ang kalat ng SBP at PBA,” ayon sa post.

“Wala bang batas na bawal tumanggi kapag tinawag ng national team? Wala bang batas na all private and/or public organizations should be willing to lend players and cooperate? Samahang Basketbol ng Pilipinas- SBP we want this three. Add coach Tim (Cone), Norman (Black) and Jong (Uichico),” bahagi pa rin ng nasabing post.

Nagsimulang magngitngit ang mga tagahanga ng Gilas Pilipinas sa pamumuno ng head coach na si Chot Reyes, nang mabigong depensahan ng koponan ang kanilang korona sa 31st Southeast Asian Games (SEAG) nitong Mayo sa Vietnam.

Nalaglag sa kamay ng Indonesia ang korona ng basketball sa SEA Games, na tangan ng Pilipinas buhat pa noong 1989.

Sinundan pa ito ng nakakadismayang performance sa kasalukuyang 2022 FIBA Asia Cup, kung saan kahit ang top 8 finish na pangako ni Reyes ay hindi narating ng koponan. (Annie Abad)