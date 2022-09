3 sasakyan nagsalpukan, trike driver naputulan ng binti

Isang trike driver ang naputulan umano ng binti habang 10 iba pa ang sugatan matapos magkarambola at magsalpukan ang tatlong sasakyan sa Lapu-Lapu City, Cebu noong Sabado.

Sa isang post sa Facebook, ibinahagi ni City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) officer-in-charge (OIC) Nagiel Bañacia ang insidente na nangyari sa kahabaan ng P. Rodriguez St., sa tapat ng Lapu-Lapu City Central Elementary School bandang ala-1:45 ng madaling-araw.

Aniya, naputol ang kaliwang binti ng trike driver habang dalawa ang nabalian ng buto at walong iba pa ang nagtamo ng galos at sugat sa katawan at ulo. Nagtulong-tulong naman ang mga tauhan ng Lapu-Lapu City Rescue, Pajo Rescue, Canjulao Rescue at Philippine Red Cross para madala ang mga biktima sa Lapu-Lapu City Hospital at ARC Hospital.

Hindi pa tinutukoy ng mga awtoridad ang pangalan at iba pang impormasyon ng mga biktima na naipit sa sinasakyan nilang tricyce at multi-cab jeepney nang salpukin ito ng isang sedan.

Iniimbestigahan na kung posibleng nakatulog ang driver ng sedan dahilan para mabangga ito sa dalawa sasakyan.