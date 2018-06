3 sa 5 suspek sa gang rape ng 14-anyos, arestado

NADAKIP ng mga tauhan ng Manila Police District-Police Station ang 3 tatlo sa limang suspek na halinhinang gumahasa sa isang 14-anyos na dalagita noong Mayo 31 sa Sampaloc, Maynila.

Sa reklamo ng biktimang si ‘Bella’, alas- 4:30 ng madaling araw noong Mayo 31 nang i-chat siya ng suspek na si Francis Angelo Dizon, 24, at niyayang uminom sa kanilang garahe sa R. Papa St.

Sinundo umano ni Dizon ang biktima at isa pang biktima na itinago sa pangalang Alma, 15 at nag-inuman sila sa garahe kasama ang 3 pang kalalakihan kung saan agad umano silang nalasing at nakatulog.

Sa kalasingan, inakay umano ni Dizon si Bella sa comfort room at doon inihiga sa sahig ang biktima at ginahasa.

Nang makaraos, binuhat umano ni Dizon si Bella palabas ng CR at inihiga sa isang upuan kung saan nakapalibot ang apat pang suspek na nakilalang sina Jomari Cortez ,18; Romy, 17, di tunay na pangalan; Adrian Bravo, Adolf Dizon at Franz Dizon saka halinhinang nagparaos sa biktima.

Habang si Alma naman ay hindi umano nagahasa dahil mayroon siyang ‘menstruation’ subalit pinuwersang ‘i-handjob’ umano ang mga suspek at saka inihilamos sa kanyang mukha ang sperm.

Nilamas-lamas din umano ng mga suspek ang dibdib ni Alma habang tuwang tuwa na pinapadaloy ang sperm sa mukha ng biktima.

Nang makaraos, umalis na umano ang limang suspek at dumating umano ang 15- anyos na dalagita na kapatid ng mga suspek na sina Adolf at Franz, at tinulungan nito na makalabas ng garahe ang mga biktima.

Sa follow up operation na ikinasa ng mga tauhan ni P/supt Aguirre, nadakip sina Franz Dizon, Cortez at Romy habang pinaghahanap pa ng pulisya sina Adolf Dizon at Adrian Bravo.

Nabatid na ang magkakapatid na Dizon ay anak umano ng jailguard at kagawad ng barangay sa R. Papa.

Sinampahan ng kasong paglabag sa RA 8353 (Anti Rape Law) ang mga suspek.