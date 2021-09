3 sa 4 nagpositibo sapol ng Delta – DOH

Kinumpirma ng Department of Health (DOH) na tatlo sa kada apat nahawaan ng COVID-19 ay may deteksiyon ng mas nakakahawang Delta variant.

Ayon sa DOH, inaasahan pa ang pagtaas ng kaso ng COVID dahil sa Delta variant na nasa 17 rehiyon na sa bansa.

Nabatid na sa 367 COVID case na napag-aralan noong Setyembre 3 ng Philippine Genome Center, lumabas na 276 o 76% ang positibo sa Delta variant.

Habang 29 o 7.9% ang Alpha at 28 o 7.6% ang Beta.

Ang naturang dalawang strain ay mas nakakahawa kumpara sa original version ng coronavirus.

Sa pinakahuling Delta variant cases, 245 na kaso ang walang travel history, 8 sa 276 Delta cases ang nasawi at dalawa ang nanatiling aktibo.

“Cases may still continue to increase in the next weeks due to the higher transmissibility of the Delta variant and as we continue active case finding,” ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire. (Juliet de Loza-Cudia)