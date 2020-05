3 sa 4 ka journalist gibabagan sa COVID reporting

Tulo sa matag upat ka tigbalita ang makadinatig paghigpit , gibabagan ug gihadlok gikan sa mga otoridad samtang nagbalita sa COVID-19 pandemic, matud sa survey nga gitubag sa 1,308 frontline journalist sa 77 nasud.

Migrabi ang pagpig-ot sa media freedom sa ilang mga nasud tungod sa coronavirus crisis, matud sa April 26-28 survey sa International Federation of Journalists (IFJ), ang media organization nga nagrepresentar sa 600,000 ka journalist sa 146 ka nasud.

Gawas niini nasayran gikan sa survey nga hapit tanang mga freelance journalist nawagtangan og trabaho o komisyon; kapin sa tunga sa tanang mga journalist ang nakadinari sa stress og anxiety; daghang mga media practitioner ang nasikop, gipasakaan og kaso, o gi-atake; ug 1 sa matag 4 ka journalist ang walay protective equipment samtang nagtrabaho sa field.

“These results show a worrying trend of declining media freedom and cuts to journalism at the very time when access to information and quality journalism is so crucial. Journalism is a public good and it deserves public support and an end to political obstruction and interference,” matud ni IFJ General Secretary Anthony Bellanger sa usa ka press release, Abril 30.

Lakip sa misalmot sa maong survey ang mga peryodista sa Pilipinas.

Sa mga mitubag usab 57% ang employed samtang 43% ang freelance journalist. 58% ang lalaki, samtang 42% ang babaye.