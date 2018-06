3 pulis kinutusan, station commander sibak sa kotong

Kinutusan sa galit habang sinesermunan ni National Capital Regional Police Office (NCRPO) Director P/Chief Supt. Guillermo Lorenzo Eleazar ang tatlong sinibak na pulis­ ng Manila Police District (MPD)-Police Station 5, na naaresto sa isang entrapment operation sa loob mismo ng kanilang presinto, dahil sa reklamong pangongotong.

Kasama din sa sinibak dahil sa command responsibility ang kanilang station commander na si P/Supt. Emerey Abating.

Nabatid na kamakalawa nang hatinggabi nang sibakin ni Eleazar si Abating at kanyang mga tauhang sina PO1 Radam Mang­licmot, PO1 Edmar Caya­nan at PO1 Jeff Pee Calaguas na nakatalaga sa Anti-Crime Unit ng MPD-Station 5.

“Ang trabaho natin, paulit-ulit na sinasabi sa inyo. Lagi naman kayong pinaalalaha­nan. Kung kelan tumaas ang suweldo! Pag-uumpugin ko kayo e!” galit na galit na sermon ni Eleazar sa mga pulis.

Kaugnay nito, sinabi ni MPD Director P/Chief Supt. Rolando Anduyan na bago ang sibakan ay nakatanggap sila ng reklamo na nagpanggap na ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) ang mga naturang bagitong pulis­ at saka nanghuli ng 10 drug suspect, na kinabibilangan ng anim na babae at apat na lalaki at a tinangka umano ng mga ito na kikilan at hingian ng P300,000 ang mga ito, kapalit ng kanilang kalayaan.