3 police superintendent, 90 pulis sisibakin ni Duterte

Sisimulan na ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte ang paglilinis sa hanay ng Philippine National Police (PNP).

Sinabi ng Pangulo na nakatakda nitong si­bakin sa Miyerkoles ang tatlong police su­perintendent at tinatayang mga 60-90 scalawag na pulis.

Marami aniyang gangster na pulis at sanay sa kalokohan kaya panahon na para seryosohin ang paglilinis sa hanay ng PNP.

Matatandaang nag­tatanong na si Pangu­long Duterte sa pamunuan ng PNP kung bakit hanggang sa nga­yon ay wala pa ring nahuhuling ‘ninja cops’ sa kabila ng alok niyang dalawang milyong piso sa ulo ng mga ito.

Ang ninja cops ang nagre-recycle ng mga nasasamsam na shabu sa kanilang mga anti-drug operation at ibi­nibenta rin sa labas.

“I am starting the purging. Huwag kang mainsulto kung hindi ka naman tinatamaan, huwag kang magagalit kasi ako galit na sa dati eh.

“I’m just warning, itong mga pulis na kurakot o ‘yung mga may — it could be the mayor’s office or it could be — talagang hi­hiritan ko kayo, babantayan ko kayo!” galit na pahayag ng Pangulo.

Tiniyak ni Pangu­long Duterte na ma­wawalan ng trabaho ang mga pulis na gu­magawa ng kalokohan dahil isa sa pinakaa­yaw niya ay ang paggawa ng katiwalian.

“‘Yan ang hanapbuhay ninyo eh, nasanay kayo sa kalokohan, maaalis kayo sa kalokohan, mawawalan kayo ng trabaho, maghanap kayo, eh kayo ‘yan eh!” dagdag pa ng Pangulo.