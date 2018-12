3 PNP-HPG pinamaskuhan ni Digong ng motorsiklo

MAGIGING masaya ang Pasko ng tatlong miyembro ng Philippine National Police-Highway Patrol Group (PNP-HPG) na nakabase sa Region 11 matapos makatanggap ng regalong motorsiklo mula kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa kanyang pagdalo sa closing ceremony ng Motorcycle Riding Course sa Maa, Davao City, tinanong ng Pangulo kung sino ang pinakamagaling na rider at tatlong pulis ang tumayo at nagtungo sa harapan.

Sinabi ng Presidente na tatanggap ang tatlong pulis ng tig-isang motorsiklo bilang Pamasko nila na ikinatuwa ng mga ito.

“Okay you will receive each of you a dual–Yamaha. Okay ‘yan pagdating sa dirt road. Kunin n’yo kay Bong ‘yung motorsiklo n’yo, that’s my gift to you,” anang Pangulo.

Sa kanyang talumpati, binigyang-diin ng Presidente na pag-aralan ng PNP-HPG ang tandem o ‘buddy-buddy’ lalo na ngayong panahon ng terorismo para mabilis na makaresponde.

Ang paggamit ng motorsiklo ayon pa sa Pangulo ang pinaka-mainam na magamit sa panahon ng responde.

“One of the best fighting force really, is the early responders and it could only be the police who are riding motorcycle,” dagdag pa ng Pangulo. ­