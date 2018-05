3 piskal sa NAIA smuggling sinuspende

PINATAWAN ng 60 araw preventive suspension ni Department of Justice (DOJ) Secretary Menardo Guevarra ang tatlong prosecutor na una nang inimbestigahan dahil sa pagkakasangkot sa smuggling ng mga ginto sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA).

Ito ay sina Pasay City Prosecutor Benjamin Lanto, Inquest Prosecutor Clementine Villanueva, at Assistant Prosecutor Flo­rencio dela Cruz na pinangalanan na rin ni Pangulong Rodrigo Duterte na sangkot sa korapsiyon. Ipinagharap din ang tatlong prosecutor ng kasong gross neglect of duty, gross incompetence at inefficiency sa DOJ Internal Affairs Unit.

Nabatid na mi­yembro rin ang tatlo ng National Prosecution Service (NPS) na sinasabing nagpalaya sa mga suspek na sangkot sa jewelry smuggling sa NAIA. Matatandaang noong Mayo 5 sina NAIA customs operations officer Lomonto Macabando at mag-asawang­ Abraham at Bang-sa Mimbalawang­ ay inaresto dahil sa tangkang pagpupuslit ng P3 milyong halaga ng mga gintong alahas sa NAIA.

Nabatid din sa DOJ na binigyan ng 10 araw ang mga prosecutor para maghain ng kanilang mga ‘verified answer’ sa Internal Affairs Unit ng NPS.

Sinabi rin ni Guevarra na ihahain ang reklamo sa Office of the Ombudsman habang ang aspektong administratibo ay hahawakan ng DOJ internal investigation.