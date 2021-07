3 Pinoy student nagpasiklab sa Singapore informatics

Nag-uwi ng tatlong bronze medal ang tatlong estudyanteng Pilipino mula sa ginanap na 33rd International Olympiad for Informatics (IOI) na ginanap mula Hunyo 19 hanggang 25.

Ito ay inanunsyo ng Department of Science and Technology (DOST) nitong Biyernes.

Inuwi ni Vincent Dela Cruz, isang Grade 12 student mula sa Valenzuela City School of Mathematics and Science, ang isang medalya matapos makuha ang ika-92 puwesto mula sa nasa 351 kalahok.

Naibulsa naman nina Raphael Dylan Dalida at Frederick Ivan Tan ang dalawa pang bronze medal nang magtapos sa ika-119 at ika-136 puwesto sa kompetisyon. Mula sa main campus ng Philippine Science High School ang dalawa.

“The Philippine team bagged the most medals in a year despite the difficulties presented by the pandemic,” pahayag ng kanilang team leader na si Vernon Gutierrez.

Ang Singapore ang siyang nag-host ng IOI na nilunsad online bilang pag-iingat sa pandemyang coronavirus. (Mark Joven Delantar)