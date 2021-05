3 Pinoy pinarangalan ng United Nations

Kinilala ng United Nations ang tatlo nilang Pinoy staff member na nasawi habang nasa serbisyo.

Ito ay sina Joanna Abaya na nagsilbi sa United Nations Children’s Fund (UNICEF), Dr. Ronald Santos ng United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI), at Maria Luisa Almirol Castillo mula sa United Nations High Commission for Refugees (UNHCR).

Kasama ang tatlong Pinoy sa 336 mga tauhan ng UN mula sa 82 bansa na namatay habang isinasagawa ang kanilang trabaho o dahil sa COVID-19 nitong taong 2020.

Binasa ang kanilang mga pangalan sa annual memorial service na isinagawa sa United Nations Headquarters sa New York noong May 6.

“Those dear colleagues were a reflection of the diversity and richness of experience of the United Nations,” ayon kay UN Secretary-General António Guterres. (RP)