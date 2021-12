3 Pinay kinuhang adviser ni Biden

Iuupo ni US President Joe Biden ang tatlong Filipino-American sa kanyang Advisory Commission on Asian Americans, Native Hawaiians and Pacific Islanders (ACAANHPI).

Ayon sa ulat, kinabibilangan ang komisyon ng mga civic leader mula sa iba’t ibang bansa.

Kinuha ni Biden sina labor leader Luisa Blue, educator-activist Dr. Amy Agbayani at community health leader Teresita Batayola.

Bukod sa tatlong nasabing mga Pilipina, 20 pang Asian American Native Hawaiian Pacific Islander American civic leader ang kukunin para sa komisyon.

ACAANHPI ang siyang nagbibigay ng payo sa US president sa kung paano maaaring magtulungan ang publiko, pribado at non-profit sector upang isulong ang katarungan at pagkakataon para sa mga komunidad ng Asian American, Native Hawaiian at Pacific Islander (AANHPI).

Ito rin ang nagbibigay payo sa White House sa mga polisiyang tumatalakay sa anti-Asian xenophobia at karahasan, pagbuo ng kapasidad sa pamamagitan ng federal grantmaking at mga patakaran sa intersectional na mga hadlang na kinakaharap ng mga kababaihan ng AANHPI, LGBTQ+ at mga taong may kapansanan. (IS)