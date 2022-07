3 Pinay bugbugan sa Miss USA crown

Tatlong dugong Pinoy ang maglalaban sa Miss USA sa taong ito. Ito ay sina Kiana Yamat of Hawaii, Suzanne Perez of New Mexico, at R’Bonney Gabriel of Texas.

Proud ang tatlong ito na i-represent ang kanilang state sa Miss USA 2022, pero mas proud silang magkaroon ng dugong Filipino at hindi nila itinago ito sa kanilang pagsali.

Si Kiana Yamat ay 27-years-old ay nanalo bilang Miss Hawaii USA 2022 noong February 2022. Nakapagtapos ito ng degree in Civil and Environmental Engineering from the University of Hawaii at Manoa. Ngatrabaho siya as design engineer sa San Francisco bago siya bumalik sa Hawaii para magtrabaho bilang construction engineer.

“My goal is to use Miss Hawaii USA’s influence to do outreach within the community, specifically targeting young women who find themselves in the same position I did when I was younger: interested in STEM (science, technology, engineering and math) but lacking a female role model or mentor in the field. I hope to inspire young women to confidently pursue careers in male-dominated STEM fields,” sey ni Yamat kung bakit siya sumali ng Miss USA pageant.

Si Suzanne Perez ay 25-years-old at nakoronahan siya bilang Miss New Mexico USA 2022 noong June 5, 2022. Siya ang unang Filipino-American na manalo sa naturang state pageant.

Nakapagtapos si Perez ng communication sciences and disorders sa California State University. Inamin niya na isa siyang kontesera o parating sumasali sa mga pageants. After eight years ay nahirang siyang Miss New Mexico.

“Miss USA, Miss Universe has always been my number one dream, my number one goal. A lot of the girls who competed in New Mexico USA were returning girls. They were coming for the crown, they knew the system really well, they knew everybody in New Mexico. I just focused on myself, stayed true to who I was,” sey ni Perez na sumali rin sa Mutya Ng Pilipinas in 2017 at umabot siya sa Top 12.

Si R’Bonney Gabriel naman ay 26-years-old at hinirang na Miss Texas USA 2022 noong nakaraang July 2.

Na-earn niya ang degree na Bachelor of Fine Arts in Fashion Design with a minor in Fibers mula sa University of North Texas. Proud si Gabriel sa kanyang pagiging Pinoy, sa katunayan sa kanyang sariling website, tawag niya sa kanyang sarili ay “Texas/Filipina Designer.”

Makikita rin sa kanyang Instagram ang mga na-design niyang mga Filipiniana dresses at ang mga OOTD (Outfit of the Day) niya ay mga Filipino inspired outfits.

Caption pa niya: “My handmade Filipiniana to represent my roots and design passion as I carry this focus into the new year.”

Tumira si Gabriel sa Pilipinas noong bata pa siya kaya marami siyang mga magagandang memories ng pagtira niya sa ating bansa. Kabilang na rito ay ang pagiging close niya sa kanyang ama. Certified Daddy’s Girl nga raw siya.

“Thank you dad for showing me hard work and a dedicated mindset can bring you to your goals. Thank you for always wanting to travel and adventure, and bringing me to your home country of the Philippines throughout my childhood. Thank you for always pushing me to grab opportunities and live life with excitement and fun. Mahal kita,” sey pa ni Gabriel. (Ruel Mendoza)