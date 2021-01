3 pari, semenarista sa Davao sapol ng COVID

Inanunsyo ng Davao City Health Office na tatlong pari at isang seminarian ng St. Francis of Assisi Parish sa Barangay Ma-a ang nagpositibo sa coronavirus disease.

Bunsod nito, ini-lockdown ng dalawang linggo ang parokya epektibo noong Enero 2.

“The St. Francis of Assisi Parish-Ma-a upon the recommendation of the City Health Office, is suspending all its operation including all liturgical celebrations beginning today, January 2, 2021, until further notice,” sabi sa Facebook post ng parokya. (IS)