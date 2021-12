3 pang contractor kinasuhan sa Ombudsman! 5 LRTA exec dawit sa P170M anomalya

Nagsampa ng kaso ang Light Rail Transit Authority (LRTA) sa Ombudsman laban sa limang dating mga tauhan at tatlong kompanya kaugnay sa diumano’y maanomalyang pamimili ng P170.3 milyong equipment para sa LRT 2.

Sa isang pahayag, tinukoy ng LRTA ang mga kinasuhan sa Ombudsman noong December 7 na sina: dating LRTA Head Executive Assistant at Project Implementation Manager Engr. Fernando Quiambao; LRT 2 Operations Department Manager and Representative to the Procurement Service-DBM Bids and Awards Committee Antonio Laigo Jr.; LRTA Project Management Office Manager for Rehabilitation Projects Engr. Julito Bernales; LRTA Engr. Rommel Correa, former LRTA employee Engr. Robert Ruiz.

Dinamay din sa kaso ang Kempal Construction and Supply Corp. at ang joint venture ng Ma-an Construction Inc. at IFE Elevators Inc.

Sabi ng LRTA, inimbestigahan ng fact finding committee ng LRTA noong 2019 ang kontratang nagkakahalagang P138 milyon para sa supply, delivery, installation at commissioning ng conveyance system sa Ma-an Construction at IFE Elevators joint venture, P25.8 mil­yong kontrata ng Kempal para sa supply and delivery ng rolling stock diagnostic tools and equipment, at ang P6.5 milyong supply and delivery ng re-railing equipment ng Kempal. Nagsagawa naman ng hiwalay na imbestigasyon ang Philippine Anti-Corruption Commission noong 2020, kung saan pinaharap din ang ibang opisyal ng PS-DBM.

Dahil dito, ini-review na rin ng Department of Transportation ang iba pang rehab projects ng LRT. Natunton na kulang sa napagkasunduang capacity ang 13 escalator na inilagay sa Recto station at isa na lamang ang umaandar kahit hindi pa tapos ang warranty kaya’t iniutos na i-blacklist ang joint venture ng Ma-an Construction at IFE Elevators pati na ang Kempal. (Eileen Mencias)