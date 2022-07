3 pa tumalon sa Lakas-CMD

Tatlo pang kongresista ang sumama sa Lakas Christian Muslim Democrats (Lakas-CMD) dalawang linggo bago magbukas ang 19th Congress.

Dahil dito, pumalo na sa kabuuang 60 ang miyembro ng partido na isa sa itinuturing na malaking political group sa Kamara.

Pinangunahan ni Lakas-CMD president at Leyte Rep. Martin G. Romualdez ang panunumpa nina Rep. Joey Sarte Salceda ng Albay, Maria Vanessa Aumentado ng Bohol at Ian Paul Dy ng Isabela bilang mga bagong miyembro ng partido.

“We welcome our new members. We are delighted by their decision to join us. We look forward to a productive engagement with them and the rest of our membership,” ayon kay Romualdez. (Eralyn Prado)