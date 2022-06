3 pa sa transport post tinalaga ni BBM! Ex-PAL boss swak sa DOTr

Napili ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. ang veteran airline executive na si Jaime Bautista na pamunuan ang Department of Transportation (DOTr).

Si Bautista, isang Certified Public Accountant, ay 25 taong nagtrabaho sa Philippine Airlines (PAL) kasama na ang 13 taon bilang pangulo ng kompanya hanggang magretiro noong 2019.

Si dating Light Rail Transit Authority (LRTA) Deputy Administrator Cesar Chavez naman ay napili ni Marcos bilang DOTr undersecretary-designate for Rails.

Si Chavez ay itinalaga rin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa naturang puwesto noong 2017. Siya ay mayroong malaking papel sa pagtutulak ng malalaking proyekto sa transportasyon gaya ng Metro Manila Subway, Philippine National Railway (PNR) Manila-Calamba, PNR Manila-Bicol at Tagum-Davao-Digos Mindanao rail project.

Siya rin ang nangasiwa sa pagdurugtong ng Light Rail Transit (LRT) Line 1 at Metro Rail Transit (MRT) 3.

Ang dating mamamahayag na si Atty. Cheloy Garafil ay napili naman ni Marcos na pamunuan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).

Si Garafil ang kasalukuyang Service Director ng Committee on Rules ng House of Representatives. Siya ay dating piskal ng Department of Justice (DOJ) at State Solicitor sa ilalim ng Office of the Solicitor General (OSG).

Napili naman ni Marcos si Christopher ‘Chet’ Pastrana sa Philippine Ports Authority (PPA).

Si Pastrana ang pangulo at CEO ng CAPP Industries, isang supply and logistics conglomerate. Siya rin ang chairman ng Archipelago Philippines Ferries Corp., ang operator ng FasCat ferries. (Billy Begas)