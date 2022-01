3 pa dedbol sa Omicron

Iniulat ng Department of Health (DOH) kahapon na nadagdagan ng tatlo ang bilang ng mga nasawi sa bansa dahil sa COVID-variant na Omicron.

Sa kabuuan, lima na umano ang naiulat na nasawi dahil sa nasabing variant, kung saan tatlo sa mga ito ang senior citizen na may ibang sakit.

“Three are seniors and all have comorbidities. One partially vaccinated, one unvaccinated, and the remaining 3 are still for verification,” pahayag ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Una nang sinabi ng DOH na mas delikado sa Omicron ang mga senior citizen at ang mga may comorbidity at hindi bakunado.

Parehong senior citizen aniya ang unang dalawa na naitalang nasawi sa Omicron na may iba pang sakit.

Sa kabuuan, 535 na ang mga naitalang kaso ng Omicron variant sa bansa. (Mark Joven Delantar)