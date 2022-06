3 pa bakante! Bongbong pinanumpa mga gabinete

Opisyal ng nanumpa kay Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang kanyang mga piniling miyembro ng gabinete matapos ang kanyang aktibidad sa National Museum.

Binigyan ng arrival honors ang pangulo pagdating ng Malacañang at pagkatapos ng seremonya ay agad ginawa ang oath taking ng mga bagong miyembro ng gabinete sa Rizal hall ng Malacañang.

Kabilang sa mga nanumpa sa presidente ay sina Executive Secretary Atty. Vic Rodriguez; Department of Education-Vice President Sara Duterte; Department of Budget and Management – Amenah Pangandaman; Department of Finance – Benjamin Diokno; Department of Information and Communications Technology – Ivan John Uy at Department of Interior and Local Government – Benjamin ‘Benhur’ Abalos Jr.

Kasama rin sa nanumpa kay Pangulong Marcos sina Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla; Department of Labor and Employment – Bienvenido ‘Benny’ Laguesma; Department of Agrarian Reform – Conrado Estrella III; Department of Migrant Workers – Susan ‘Toots’ Ople; Department of Public Works and Highways – Manuel Bonoan; Department of Social Welfare and Development – Erwin Tulfo; Department of Tourism – Christina Frasco; Department of Trade and Industry – Alfredo Pascua; at Presidential Communications Operation Office – Trixie Angeles.

Tatlong puwesto na lamang ang hindi pa napupunan dahil masusi pang pinag-aaralan ang mga itatalagang opisyal para maging kalihim ng Department of Health, Department of Energy at Department of Foreign Affairs. (Aileen Taliping)