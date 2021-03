3-on-3 Elite abangan

BAGONG liga para sa ating mga kabataan.

Ito ay makakatulong para maipamalas ng ating mga kabataan ang kanilang galing sa 3-on-3 basketball na sikat na sikat ngayon.

Pinamumunuan ng mga beteranong mga coach ang ligang ito, ang inyong lingkod ay susuporta sa ganitong projekto, ang programang Ito ay naglalayon na maiiwas ang ating kabataan sa hindi magandang gawain at maging abala sa mga sports na nagbibigay ng positibong pananaw at disiplina sa buhay.

Ang ating prayoridad ay ang mga barangay kung saan napakaraming kabataan ang naghihintay ng opportunidad para maipakita ang kanilang husay at galing sa larangan ng basketball at may pagkakataon din sila madiskubre na makapaglaro sa mga eskwelahan at magkaroon ng scholarship.

Ang 3-on-3 basketball na orihinal na nilalaro ng mga Pinoy sa ating bansa ay nagbibigay ng saya at buhay sa mga basketbolista.

Ito ay magkakaroon ng National Level kung saan magkakaroon ng NCR Meet at tuloy sa National Finals, open ito sa lahat ng Pinoy mula sa barangay level.

Mayroon itong apat na division 14-15, 16-17, 18-19 at 20-21 years old.

Ang liga ay magsisimula kapag naaprubahan na ang guidlines para sa sports ng gobyerno pero maaari na rin silang magpa-reserve sa pamamgitan sa pag-like sa Facebook page at mag-message na lang.

***

Nagpapasalamat ang 3-on-3 Elite Grassroot Level Philippines sa supporta nina Chairman Rey Go ng Manila, Chairman JoseFerrer-Cainta, KM4 Basketball Club Olongapo of Coach Khiel Misa, Rumors Club team of Marlon Cansino & Coach Eugene Ocampo, Boleros QC of Jason Adora & Coach Renz Teodoro, Slingers 7.0 Basketball Academy of Coach Rodel Quirog, Food Alert Philippines, The Leaf- Antipolo, Cocolife at Jackpot Online Shop.