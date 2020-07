3 NPA member nanlaban, todas

Patay ang tatlong miyembro ng New People’s Army (NPA) matapos ang makipagputukan laban sa mga awtoridad na magsisilbi sana ng warrant of arrest, Linggo ng madaling-araw sa Mobo, Masbate.

Inaalam pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga suspek na dinala na sa morgue, habang tatlong baril, magazine, limang improvised explosive device, at mga granada ang nasamsam sa bakbakan.

Sa report ni Police Major Ma. Luisa Calubaquib, naganap ang engkwentro dakong alas-kwatro ng madaling-araw sa Barangay Bagacay, Mobo, Masbate kung saan nilusob ng pinagsamang puwersa ng Masbate PPO, Mobo Municipal Police Station (MPS), Special Action Force (SAF) ang nasabing lugar upang isilbi ang warrant of arrest laban kina Alex Macadat na may kasong rape; Norman Rapera na may kasong murder; Rico Nunez, na may kasong Murder; at Joseph Lalaguna na may kasong multiple attempted murder at murder, na kilalang miyembro din ng NPA.

Hindi pa nakakalapit ang mga pulis sa bahay kung saan nandoon ang mga target ay kaagad silang pinagbabaril kung saan tumagal ng 50 minuto ang palitan ng putok bago nagsipulasan ang mga suspek.

Bagamat hindi nakuha ang mga target na wanted persons ay tatlong miyembro naman ng NPA ang nasawi sa labanan habang posibleng marami pa ang sugatan sa mga tumakas dahil sa dami ng bakas ng dugo na naiwan sa labanan.

Patuloy naman ang ginagawang hot pursuit operation ng pulisya laban sa mga tumakas na mga suspek. (Edwin Balasa)