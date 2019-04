3 musikero tinuhog ng maharot na babae

Naaliw ako sa kuwento ng isang friend ng isang veteran singer. Noong minsan daw na nasa out of town show, nag-dialogue sa kanya si vete-ran singer na “grand finale” ito sa show nila roon.

Kasama kasi roon ang isang banda at isa pang singer.

“Listen to this,” sabi raw ng veteran singer kung bakit “grand finale” siya roon.

The night before pala, may isang babaeng nakipaglandian sa mga miyembro ng banda. After sa mga miyembro ng banda, sa isa pang singer naman nakipaglandian ang babaeng ‘yon at ang last nga na nilandi ay si veteran singer.

Nang magkakuwentuhan sila during breakfast, nabuking ang ginawa ng babae, kaya ang biro ng kanyang mga kasama kay veteran singer ay “grand finale” siya at hindi dahil siya ang panghuli o pinaka-important performer sa out of town show na ‘yon.

Bongga ang babaeng lumandi sa kanila, tinuhog silang lahat, huh!

Hehehe…

Martin todo suporta sa concert ni Gary

Marami ang nagtatanong kung nag-show raw ba sa Italy si Martin Nievera dahil noong Holy Week pa sila nandoon.

Actually, kasama ni Martin na nagpunta roon ang twin sister niyang si Vicki, girlfriend na si Anj del Rosario at personal manager na si Joy Alonzo.

Nagpunta sila roon para sa final performance ng anak na babae ni Vicki na nag-aral nang isang taon sa Accademia Dell’ Arte sa Tuscany.

Ang “Unearthed” ang final performance ng niece ni Martin sa One Year Physical Theater Program na tinake nito roon.

Sa Arezzo ginanap ang final performance ng niece ni Martin at support ng singer/TV host ang pagpunta nila roon.

Siyempre, sobrang proud si Martin sa niece niya sa kanyang twin sister, huh!

Anyway, sa Saturday night ang da­ting ni Martin sa bansa at the next day, maaga ang call time niya sa “ASAP Natin ‘To” para mag-rehearse at mag-live show.

Pagbalik, halos araw-araw na naman ang trabaho ng Concert King.

Nakakatuwa nga pala si Martin dahil kahit basa abroad siya ay pino-post niya ang US concert tour ni Gary Valenciano.

Kahit madalas na pagkumparahin ng kanilang mga fan sina Martin at Gary noong araw, very dear friend ang dalawa at nagsusuportahan pa sa kani-kanilang projects!