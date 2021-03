3 miyembro ng Dawlah Islamiyah dedo sa engkuwentro

Todas ang tatlong hinihinalang miyembro ng Dawlah Islamiyah group, kabilang isang ang menor de edad, sa nangyaring engkuwentro sa Lanao del Sur, Biyernes ng madaling-araw.

Sa report, ihahain na ng pinagsanib na pwersa ng mga sundalo at militar ang warrant of arrest para sa kasong kidnapping at murder laban sa most wanted personality na si Kadafy Manusun Ayonan, pero sinalubong umano ang mga awtoriad ng mga putok ng baril mula sa kampo ng suspek.

Inabot ng 30 minuto ang bakbakan hanggang sa masawi si Ayonan. Napatay din ang kasama niyang na si Garcia Muloc Ariraya, habang natagpuan din ang bangkay ng 14-taong gulang na lalaki sa encounter site.

Nabatid na nakatakas ang apat na kasamahan ni Ayonan.

Bukod sa mga natagpuang baril, bala, bandila ng ISIS, pera at sketch map ng Lanao del Norte at Iligan city, nabatid na naghahanda rin ang grupo ng improvised explosive device sa lugar.

Sinasabing miyembro si Ayonan ng DI-Ranao sa ilalim ni dating DI-Ranao Subleader Imam Abi Dimacaling.

Sangkot din ito sa kidnap for ransom group at tinuturong sangkot sa pagdukot at pagpatay sa isang Norman Barat sa Piagapo, Lanao del Sur noong 2014. (Kiko Cueto)