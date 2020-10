3 ‘M’ sa panahon ng pandemic

Sa panahon ngayon ng pandemic mga tropapips, hindi lang ang made in China na COVID-19 ang kalaban ng marami nating kababayan, kasama rin na puwedeng maging kalaban o kakampi ang ating “sarili.”

Sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations (SWS) na ginawa nitong September 17-20, nananatiling mataas ang bilang ng mga kababayan nating nakararanas ng “stress” na nasa 86 porsiyento.

Bagaman baka may magsabi na iba ang “stress” sa “depress,” ang malinaw eh parehong hindi maganda ang idudulot ng dalawa sa atin. Kasama sa mga na-survey o tinanong ay iyong mga may trabaho, may nawalan ng trabaho, at pati na ang dati nang walang trabaho.

Sakto ang timing ng survey na nataon sa World Mental Health Day, kung saan dapat pagtuunan din ngayong panahon ng krisis ang emosyon o pag-iisip natin. Hindi lang ang mga nawalan ng trabaho ang nai-stress ngayon, kahit ang mga nawalan ng mahal sa buhay, mga nagkasakit, napurnado ang mga plano, at maging ang mga natigil sa dati nilang gawain na gustong-gusto nila–gaya ng pamamasyal, at iba pa.

Sa Filipino, ligalig, labis na pag-aalala, o magulo ang pag-iisip ang puwedeng sabihin sa “stress.” At kahit sinong duktor siguro ang tatanungin mo [wag lang konduktor], sasabihin nila na masama ang “stress” dahil magdudulot ito ng sakit.

Kahit ang mga beterinaryo o doktor ng mga hayop, alam nila na masama ang “stress” maging sa mga hayop. May mga hayop na kapag “stress” eh sinasaktan ang sarili, nakakalbo, at may mga namamatay din.

Kung “stress” ang isang tao, malamang lagi siyang nag-iisip sa kung ano-anong mangyayari na hindi maganda. Kapag lumala ang pag-iisip, baka mauwi nang tuluyan sa depresyon. At kapag “na-depress,” makararanas na ng matinding lungkot na posibleng humantong sa hindi magandang pangyayari sa sarili.

Pero siyempre, mas malala sa mga nakararanas ng stress batay sa survey eh iyong mga nagugutom. Pero kahit ang mga hindi nagugutom, tumaas pa rin ang nagsabing nakararanas sila ng stress. Ganun katindi mga tropapips ang sitwasyon. Kung wala kang nararamdamang stress sa panahong ito…aba’y sana all! Pinagpala ka!

Hindi natin alam mga tropapips kung gaano kalaki ang magiging epekto ng papalapit na kapaskuhan sa “mental health” natin. Makababawas ba ng stress level ang diwa ng kapaskuhan o mas makapagpapalala lang ng lungkot o pag-aalala ng mga tao? ‘Wag naman sana.

Siguro kung may isang magpapasaya sa mga empleyado ngayong kapaskuhan, ito yung inaasahan nilang 13th month pay. Dahil kahit papaano ay may aasahan silang biyaya. Kaya lang, may abiso ang Labor Department na puwedeng hindi muna magbigay ngayong taon ng naturang bonus ang mga kompanyang “in distress” o tagilid ang lagay dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic.

Pero sana, makagawa ng paraan ang mga kompanya para makapagbigay pa rin ng “bonus” sa kanilang mga kawani kahit man lang tawaging “ayuda.” Mabuti pa ang mga kongresista dahil bali-balitang may tig-P2 milyon silang “pabaon” noong ideklara na bakasyon sila hanggang Nov. 16. Ang kaso, pinabalik sila sa trabaho, ang tanong, pinabalik din kaya ang “pabaon?” Kung halos 300 ang mga kongresista, aba’y katakot-takot na pera ang pinakawalang bonus kung totoo.

Kahit ang World Health Organization mga tropapips eh nababahala sa malaking epekto ng pandemic sa mental health. Kaya naman bukod sa pag-iingat sa COVID, nais din nilang kumilos ang mga bansa sa pangangalaga rin ng isipan ng mga tao para makaligtas sa panahong ito ng pandemic.

Kung nakararanas na ng “stress” o maging ng depresyon, subukang magbasa ng mga artikulo online kung papaano ito malalabanan at kung sino o saan puwedeng tumawag para may makausap na propesyunal. At kung nakadadagdag na sa “stress” ang mga nakikita sa social media, mabuting magpahinga na muna rito. At laging isipin— wag magpa-Stress Drilon!

Sabi nga sa isang zombie movie, dapat ayusin at gawing malinaw ang pag-iisip para manatiling buhay. Pasasaan ba’t makararaos din tayo at muli kang magkakatrabaho, makapapanood ng sine, makakapag-date, makapamamasyal at kung ano pang gustong mong gawin. Pero kung nagpapatalo ka sa sarili, hindi mo magawa ang mga iyon kahit wala na ang COVID. Sa panahon ito ng pandemic, mag-3″M” na muna: Magtipid, Magtiis, at Mag-ingat. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”