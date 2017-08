3 lugar sa Mindanao next target ng ISIS

Tatlong lugar sa Mindanao ang bagong target na lusubin ng grupong konektado sa terror group Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), ayon sa impormasyong ibinigay ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ilang senador at kongresista noong Martes ng gabi.

Hindi binanggit ni Pangulong Duterte ang tatlong lugar na maaaring salakayin ng ISIS group, ayon kay Sen. Panfilo Lacson.

Dahil sa pangambang ito, sinabi ni Lacson na chairman ng senate committee on public order and dangerous drugs, na handang tumulong ang Senado para magkaroon ng karagdagang pwersa ang Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP) sa Mindanao.

Aniya, 20,000 karagdagang tropa ng AFP at 10,000 bagitong PNP ang kailangan para labanan ang banta ng terror group sa rehiyon.

“In terms of legislation, we’re willing to help. Like increasing the troop ceiling ng AFP at ng PNP. Kasi alam din naman natin ang troops in Marawi could be battle-weary already. Kasi ang description nga ng president, they’re all bone-weary now. Parang pagod na pagod na, kasi imagine more than 2 months na sila nakikipagbakbakan doon, relyebuhan nga sila,” ani Lacson.

Sinabi ni Lacson na mas mabuting paghandaan ang bagong terror plot upang hindi ito umabot sa Visayas at Luzon.

Karaniwang inaabot umano ng dalawang taon ang pagsasanay sa mga bagong sundalo at pulis, pero maaari itong paspasan upang madagdagan ang pwersa ng AFP at PNP.