3 ka sakop sa HPG, giregalohan og motorsiklo ni Duterte

Malipayon ang Pasko sa tulo ka miyembro sa Philippine National Police- Highway Patrol Group (PNP-HPG) nga nagbase sa Region 11 human kini nakadawat ug pinaskohang motorsiklo gikan ni Presidente Rodrigo Duterte.

Sa iyang pagtambong sa closing ceremony sa Motorcycle Riding Course sa Maa, Davao City, gipangutana sa Presidenye kung si kinsa ang maayong riders HPG Region 11 ug tulo ka polis ang mibarog ug miadto sa atubangan.

Matud sa Presidente nga makadawat ang tulo ka polis ug tagsa ka motorsiklo isip pinaskohan ug gikalipay kini sa tulo sa polis.

“Okay you will receive each of you a dual–Yamaha. Okay ‘yan pagdating sa dirt road. Kunin niyo kay Bong ‘yung motorsiklo niyo, that’s my gift to you,” matud sa Presidente.

Sa iyang pakigpulong gihatagan ug gibug-aton sa Presidente nga tun-an sa PNP-HPG ang tandem o “buddy buddy” ilabi na karong panahona sa terorismo aron dali kining maka responde.

“One of the best fighting force really, is the early responders and it could only be the police who are riding motorcycle,” dagdag pa ng Pangulo.